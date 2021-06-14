Ученые из Университета Нового Южного Уэльса заявили о том, что им удалось найти в Индийском океане новую популяцию карликовых синих китов – самых маленьких представителей этого вида.

Как отмечается на сайте университета, ученым помогли сделать открытие песни животных.

Исследователи отмечают, что синие киты — одни из крупнейших млекопитающих в мире. Но, несмотря на это, их очень тяжело найти. И дело не только в том, что только 0,15% популяции пережили китобойный промысел, но и в том, что сами киты являются «затворниками» по своей природе и встречаются в обширных участках океана.

Теперь же ученые проанализировали данные, собранные системой обнаружения подводных ядерных бомб, и выявили, что ей удалось записать песни синих китов. Изучив песню, исследователи поняли, что имеют дело с новой группой этих животных.

— Мы не знаем, сколько китов входит в эту группу, но думаем, что много, учитывая невероятное количество песен, которые мы услышали, — заявила одна из ученых Трейси Роджерс. — Я думаю, что это замечательно, что система, которая защищает мир от ядерных бомб, позволила нам найти новую популяцию китов, которые долгое время помогали нам изучать здоровье морской экосистемы, — добавила Трейси Роджерс.

Карликовые синие киты являются самым маленьким подвидом синих китов, но на самом деле назвать их маленькими нельзя. Длина их тела может достигать 24 метров. Если ученые подтвердят, что зафиксировали пение новой популяции, она станет уже пятой группой карликовых синих китов, обнаруженных в Индийском океане.

Ранее сообщалось, что в США 56-летнему дайверу удалось выжить после того, как его проглотил горбатый кит. Мужчина смог выбраться из пасти и добраться до берега без серьезных травм.