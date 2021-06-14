Ученые предупреждают, что крупные компании ищут способ, как добавить рекламу в обычные сны.

Согласно журналу ScienceMagazine, 40 исследователей сна подписали открытое письмо, призывающее законодателей регулировать «целевую инкубацию сновидений».

В нем предупреждалось, что крупные корпорации, такие как Coors ’и Burger King, активно пытались внедрить рекламу в сны потенциальных клиентов.

— TDI-реклама — это не забавный трюк, а скользкая дорожка с реальными последствиями. Внедрение рекламы в умы людей с целью продажи продуктов, не говоря уже о вызывающих привыкание веществах, поднимает важные этические вопросы, — отметили ученые в своем письме.

Они называют такие эксперименты этически недопустимыми.

— Наши мечты не могут стать просто еще одной площадкой для корпоративных рекламодателей, — предостерегают исследователи.

Хотя разработка сновидений в настоящее время требует нашего активного участия, исследователи сна предупреждают, что это может открыть новую темную реальность, где корпорации используют тактику пассивного внедрения рекламы в подсознание с помощью таких вещей, как умные динамики.

— Легко представить себе мир, в котором умные колонки […] станут инструментами пассивной, бессознательной ночной рекламы, с нашего разрешения или без него. Эти адаптированные саундтреки станут фоном для нашего сна, как бесконечные рекламные щиты, усеявшие шоссе по всему миру, превратились в нашу жизнь наяву,— заявили авторы письма.

Напомним, ученые выяснили, что раннее пробуждение снижает риск депрессивного состояния почти на 25%.