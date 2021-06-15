Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что сейчас не прогнозируется такого всплеска коронавируса, который был весной 2020 года. Тогда, по его словам, медицинская система не справлялась.

Об этом он сказал в программе «Свобода слова» на ICTV, пишет РБК-Украина.

Виктор Ляшко отметил, что вакцинация не влияет на передачу коронавируса, а только на сложность течения болезни. Он добавил, что нужно подготовить медицинскую систему на случай, если будет всплеск.

— Мы не прогнозируем такого всплеска, который был в марте-апреле 2020 года, когда медицинская система была на грани коллапса, — сказал Виктор Ляшко.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения готовится к тому, что вакцинация от COVID в Украине будет проводиться каждый сезон. На сегодня этот вопрос изучают эксперты.