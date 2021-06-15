Большинству жителей Израиля позволили отказаться от ношения масок в помещениях.
Об этом сообщает Укринформ.
«Министерство здравоохранения Израиля объявило, что правило об обязательном ношении масок в помещениях на территории страны будет отменено во вторник», — говорится в материале.
Отмечается, что маски останутся обязательными в домах престарелых, больницах и для не вакцинированных и больных COVID-19. Не коснутся отмены запрета и пассажиры авиарейсов и людей, следующие к месту карантина.
Ранее сообщалось, что Украина вошла в «зеленую» карантинную зону по критериям ЕС.
Большинству жителей Израиля позволили отказаться от ношения масок в помещениях.
Об этом сообщает Укринформ.
«Министерство здравоохранения Израиля объявило, что правило об обязательном ношении масок в помещениях на территории страны будет отменено во вторник», — говорится в материале.
Отмечается, что маски останутся обязательными в домах престарелых, больницах и для не вакцинированных и больных COVID-19. Не коснутся отмены запрета и пассажиры авиарейсов и людей, следующие к месту карантина.
Ранее сообщалось, что Украина вошла в «зеленую» карантинную зону по критериям ЕС.