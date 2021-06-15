Большинству жителей Израиля позволили отказаться от ношения масок в помещениях.

Об этом сообщает Укринформ.

«Министерство здравоохранения Израиля объявило, что правило об обязательном ношении масок в помещениях на территории страны будет отменено во вторник», — говорится в материале.

Отмечается, что маски останутся обязательными в домах престарелых, больницах и для не вакцинированных и больных COVID-19. Не коснутся отмены запрета и пассажиры авиарейсов и людей, следующие к месту карантина.

Ранее сообщалось, что Украина вошла в «зеленую» карантинную зону по критериям ЕС.