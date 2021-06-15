В Николаевской области вакцину против коронавируса за последние сутки, 14 июня, получили 1542 человека. Из них 847 ввели первую дозу и 695 — вторую.

Об этом свидетельствует статистика МОЗ, передают НикВести.

Всего с начала кампании по вакцинации в регионе сделали 61 913 людям.

За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 50 тысяч 57 человек.

Наибольшее количество приви сделали в Киеве — 8883, наименее в Черновицкой области — 634.

Прививки проводились 448 мобильными бригадами по иммунизации и 755 пунктами прививки.

Напомним, Министерство здравоохранения готовится к тому, что вакцинация от COVID в Украине будет проводиться каждый сезон. На сегодня этот вопрос изучают эксперты.