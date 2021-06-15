В Молдове почти впервые за год не зарегистрировано ни одного летального случая от осложнений после заражения коронавируса.

Об пишет Европейская правда со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что количество смертей от коронавируса сократилось с 40 и больше день в начале года до 3-4 случаев в сутки за последние несколько недель.

Общее количество инфицированных с начала пандемии составляет 255 830 человек, умерших - 6154.

Напомним, Молдова с 24 мая открыла все контрольно-пропускные пункты на границе с Украиной и Румынией.