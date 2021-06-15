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Инспектора налоговой вместе с полицией заглянули в павильон на остановке по Корабелов, 7, где подпольно торговали табачными изделиями и алкоголем без необходимого разрешения на операции такого характера.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГНС в Николаевской области.
В ходе проверки установлен факт отсутствия у владельца магазина лицензий на право розничной торговли алкогольными и табачными изделиями. Инспектора насчитали в магазине неучтенных подакцизных товаров на общую сумму 26 тысяч гривен.
К павильону применили штрафные санкции, запретный товар конфискован в полном объеме.
Напомним, 92 жителя Николаевской области задекларировали доходы за 2020 год в сумме больше миллиона гривен.
Инспектора налоговой вместе с полицией заглянули в павильон на остановке по Корабелов, 7, где подпольно торговали табачными изделиями и алкоголем без необходимого разрешения на операции такого характера.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГНС в Николаевской области.
В ходе проверки установлен факт отсутствия у владельца магазина лицензий на право розничной торговли алкогольными и табачными изделиями. Инспектора насчитали в магазине неучтенных подакцизных товаров на общую сумму 26 тысяч гривен.
К павильону применили штрафные санкции, запретный товар конфискован в полном объеме.
Напомним, 92 жителя Николаевской области задекларировали доходы за 2020 год в сумме больше миллиона гривен.