Инспектора налоговой вместе с полицией заглянули в павильон на остановке по Корабелов, 7, где подпольно торговали табачными изделиями и алкоголем без необходимого разрешения на операции такого характера.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГНС в Николаевской области.

В ходе проверки установлен факт отсутствия у владельца магазина лицензий на право розничной торговли алкогольными и табачными изделиями. Инспектора насчитали в магазине неучтенных подакцизных товаров на общую сумму 26 тысяч гривен.

К павильону применили штрафные санкции, запретный товар конфискован в полном объеме.

Напомним, 92 жителя Николаевской области задекларировали доходы за 2020 год в сумме больше миллиона гривен.