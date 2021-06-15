Возле спортивного комплекса «Надежда» Департамент ЖКХ Николаевского городского совета начал восстанавливать пешеходную зону.
Об этом говорится в сюжете программы «Объектив» на канале НИС-ТВ.
Тротуар по улице Генерала Карпенко выкладывают плиткой.
Также Департамент ЖКх демонтировал старую остановку, на которой находился киоск. вскоре там должна появится современная остановка с навесом.
Директор Департамента ЖКХ Сергей Коренев отметил, что тротураы также планируются обновить и на других центральных улицах Николаева.
— Сейчас будем объявлять торги на обустройство тротуаров по проспекту Центральному: в районе Центрального стадиона, улиц 1-й и 2-й Слободской, а также по улице Фалеевской, Спасской и Большой Морской, — сказал Сергей Коренев.
Напомним, ремонт дороги на перекрестке «Крылова — Карпенко» в Николаеве так и не успели закончить к концу 2020 года.
Возле спортивного комплекса «Надежда» Департамент ЖКХ Николаевского городского совета начал восстанавливать пешеходную зону.
Об этом говорится в сюжете программы «Объектив» на канале НИС-ТВ.
Тротуар по улице Генерала Карпенко выкладывают плиткой.
Также Департамент ЖКх демонтировал старую остановку, на которой находился киоск. вскоре там должна появится современная остановка с навесом.
Директор Департамента ЖКХ Сергей Коренев отметил, что тротураы также планируются обновить и на других центральных улицах Николаева.
— Сейчас будем объявлять торги на обустройство тротуаров по проспекту Центральному: в районе Центрального стадиона, улиц 1-й и 2-й Слободской, а также по улице Фалеевской, Спасской и Большой Морской, — сказал Сергей Коренев.
Напомним, ремонт дороги на перекрестке «Крылова — Карпенко» в Николаеве так и не успели закончить к концу 2020 года.