Возле спортивного комплекса «Надежда» Департамент ЖКХ Николаевского городского совета начал восстанавливать пешеходную зону.

Об этом говорится в сюжете программы «Объектив» на канале НИС-ТВ.

Тротуар по улице Генерала Карпенко выкладывают плиткой.

Также Департамент ЖКх демонтировал старую остановку, на которой находился киоск. вскоре там должна появится современная остановка с навесом.

Директор Департамента ЖКХ Сергей Коренев отметил, что тротураы также планируются обновить и на других центральных улицах Николаева.

— Сейчас будем объявлять торги на обустройство тротуаров по проспекту Центральному: в районе Центрального стадиона, улиц 1-й и 2-й Слободской, а также по улице Фалеевской, Спасской и Большой Морской, — сказал Сергей Коренев.

Напомним, ремонт дороги на перекрестке «Крылова — Карпенко» в Николаеве так и не успели закончить к концу 2020 года.