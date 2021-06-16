Администратор Национального аэрокосмического агентства США Билл Нельсон заявил, что NASA не отказалось от своих планов по миссии «Артемида». Речь идет о возвращении американских астронавтов на Луну.

Об этом речь шла на заседании в американском Конгрессе.

— Я хотел бы дать вам точный ответ. Дело в том, что 2024 год является нашей целью, — сказал Билл Нельсон в ответ на вопрос, когда NASA вернет людей на Луну, добавив, что «космос тяжелый».

Администратор NASA также призвал «трезво и реалистично» смотреть на ситуацию с программой «Артемида», но агентство хочет раньше конкурентов отправить на Луну первую женщину.

— Для нас будет важно высадиться на поверхность Луны с первой женщиной и первым цветным человеком раньше, чем это сделают наши конкуренты, — сказал Билл Нельсон.

Напомним, NASA полностью собрало и опубликовало фото своей сверхтяжелой ракеты Space Launch System (SLS), которая вскоре полетит на Луну.