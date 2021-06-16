Администратор Национального аэрокосмического агентства США Билл Нельсон заявил, что NASA не отказалось от своих планов по миссии «Артемида». Речь идет о возвращении американских астронавтов на Луну.
Об этом речь шла на заседании в американском Конгрессе.
— Я хотел бы дать вам точный ответ. Дело в том, что 2024 год является нашей целью, — сказал Билл Нельсон в ответ на вопрос, когда NASA вернет людей на Луну, добавив, что «космос тяжелый».
Администратор NASA также призвал «трезво и реалистично» смотреть на ситуацию с программой «Артемида», но агентство хочет раньше конкурентов отправить на Луну первую женщину.
— Для нас будет важно высадиться на поверхность Луны с первой женщиной и первым цветным человеком раньше, чем это сделают наши конкуренты, — сказал Билл Нельсон.
Напомним, NASA полностью собрало и опубликовало фото своей сверхтяжелой ракеты Space Launch System (SLS), которая вскоре полетит на Луну.
Администратор Национального аэрокосмического агентства США Билл Нельсон заявил, что NASA не отказалось от своих планов по миссии «Артемида». Речь идет о возвращении американских астронавтов на Луну.
Об этом речь шла на заседании в американском Конгрессе.
— Я хотел бы дать вам точный ответ. Дело в том, что 2024 год является нашей целью, — сказал Билл Нельсон в ответ на вопрос, когда NASA вернет людей на Луну, добавив, что «космос тяжелый».
Администратор NASA также призвал «трезво и реалистично» смотреть на ситуацию с программой «Артемида», но агентство хочет раньше конкурентов отправить на Луну первую женщину.
— Для нас будет важно высадиться на поверхность Луны с первой женщиной и первым цветным человеком раньше, чем это сделают наши конкуренты, — сказал Билл Нельсон.
Напомним, NASA полностью собрало и опубликовало фото своей сверхтяжелой ракеты Space Launch System (SLS), которая вскоре полетит на Луну.