В Николаевской области за минувшие сутки, 15 июня, привили против COVID-19 1862 человека. Из них первую дозу получили 1019 человек, полностью иммунизированны — 843.

Об этом сообщает МОЗ.

Всего же в области вакцинировано 63 775 человек,

За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 62 591 человека.

Наибольшее количество прививок было проведено в Киеве — 9471, наименьшее в Черновицкой области — 720.

В течение суток для иммунизации населения от коронавируса работали 515 мобильных бригад и 908 пунктов прививки.

Всего с начала кампании по вакцинации проведены 1 831 147 прививок.

Напомним, в США введено почти 310 миллиона доз вакцин от коронавируса.