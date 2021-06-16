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В Николаевской области за минувшие сутки, 15 июня, привили против COVID-19 1862 человека. Из них первую дозу получили 1019 человек, полностью иммунизированны — 843.
Об этом сообщает МОЗ.
Всего же в области вакцинировано 63 775 человек,
За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 62 591 человека.
Наибольшее количество прививок было проведено в Киеве — 9471, наименьшее в Черновицкой области — 720.
В течение суток для иммунизации населения от коронавируса работали 515 мобильных бригад и 908 пунктов прививки.
Всего с начала кампании по вакцинации проведены 1 831 147 прививок.
Напомним, в США введено почти 310 миллиона доз вакцин от коронавируса.
В Николаевской области за минувшие сутки, 15 июня, привили против COVID-19 1862 человека. Из них первую дозу получили 1019 человек, полностью иммунизированны — 843.
Об этом сообщает МОЗ.
Всего же в области вакцинировано 63 775 человек,
За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 62 591 человека.
Наибольшее количество прививок было проведено в Киеве — 9471, наименьшее в Черновицкой области — 720.
В течение суток для иммунизации населения от коронавируса работали 515 мобильных бригад и 908 пунктов прививки.
Всего с начала кампании по вакцинации проведены 1 831 147 прививок.
Напомним, в США введено почти 310 миллиона доз вакцин от коронавируса.