В Украине запретили фиксацию судебного процесса по делам по предоставлению разрешения на разведывательные мероприятия. Сегодня вступили в силу изменения в закон «О судоустройстве и статусе судей».

Об этом сообщает РБК-Украина.

Он запретил фиксацию техническими средствами судебного процесса по делам о предоставлении разрешения на проведение разведывательных мероприятий.

В законе также прописано, что глава апелляционного суда осуществляет в соответствии с ЗУ «О разведке» полномочия уполномоченного судьи по судебному контролю за соблюдением прав, свобод и интересов лиц при осуществлении разведдеятельности.

Или же он может назначать судью (судей) из числа судей апелляционного суда для осуществления таких полномочий во время рассмотрения вопроса о предоставлении разрешения на проведение разведывательных мероприятий.

Верховная Рада приняла данный закон в конце мая.

Напомним, 10 июня вступил в силу Закон Украины, которым вводится учет трудовой деятельности в электронной форме.