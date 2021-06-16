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Китай отправит на орбиту трех космонавтов в рамках своей первой миссии с экипажем за почти пять лет.
Об этом сообщил помощник директора Китайского агентства пилотируемых космических полетов (China Manned Space Agency) Цзи Цимин, пишет Украинская правда со ссылкой на западные СМИ.
В 9:22 утра 17 июня в Цзюцюань в провинции Ганьсу Китай запустит пилотируемый космический корабль Shenzhou-12.
Астронавтами будут 56-летний Ни Хайшэн, 54-летний Лю Бомин и 45-летний Тан Хунбо. Миссию возглавит Ни Хайшэн. Он станет самым китайским космонавтом, побывавшим в космосе.
Сообщается, что Shenzhou-12 станет третьей из 11 миссий, необходимых для завершения строительства космической станции Китая к концу 2022 года. Китай начал строительство станции в апреле с запуска Tianhe, первого и самого крупного из трех модулей.
Экипаж Shenzhou-12 будет жить на Tianhe течение трех месяцев.
29 апреля Китай запустил первый модуль — Tianhe — новой постоянной космической станции. Новую станцию Китай собирается ввести в эксплуатацию до 2022 года. Предыдущие станции — «Тяньгун-1» и «Тяньгун-2» — были испытательные. В то же время новая должна проработать не менее десяти лет.
Сейчас единственной космической станцией на орбите является Международная космическая станция МКС, откуда Китай исключен.
Напомним, в ноябре неопознанный объект вылетел из Международной космической станции (МКС) в открытый космос при выходе российского космонавта Сергея Рыжикова из модуля «Поиск».
Китай отправит на орбиту трех космонавтов в рамках своей первой миссии с экипажем за почти пять лет.
Об этом сообщил помощник директора Китайского агентства пилотируемых космических полетов (China Manned Space Agency) Цзи Цимин, пишет Украинская правда со ссылкой на западные СМИ.
В 9:22 утра 17 июня в Цзюцюань в провинции Ганьсу Китай запустит пилотируемый космический корабль Shenzhou-12.
Астронавтами будут 56-летний Ни Хайшэн, 54-летний Лю Бомин и 45-летний Тан Хунбо. Миссию возглавит Ни Хайшэн. Он станет самым китайским космонавтом, побывавшим в космосе.
Сообщается, что Shenzhou-12 станет третьей из 11 миссий, необходимых для завершения строительства космической станции Китая к концу 2022 года. Китай начал строительство станции в апреле с запуска Tianhe, первого и самого крупного из трех модулей.
Экипаж Shenzhou-12 будет жить на Tianhe течение трех месяцев.
29 апреля Китай запустил первый модуль — Tianhe — новой постоянной космической станции. Новую станцию Китай собирается ввести в эксплуатацию до 2022 года. Предыдущие станции — «Тяньгун-1» и «Тяньгун-2» — были испытательные. В то же время новая должна проработать не менее десяти лет.
Сейчас единственной космической станцией на орбите является Международная космическая станция МКС, откуда Китай исключен.
Напомним, в ноябре неопознанный объект вылетел из Международной космической станции (МКС) в открытый космос при выходе российского космонавта Сергея Рыжикова из модуля «Поиск».