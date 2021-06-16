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В Украину из лагеря, который контролируют курдские ополченцы, возвратили украинку и семеро детей. Самолет доставил их в Киев в ночь со вторника на среду.

Об этом информируют Крым.Реалии.

Семью удерживали в лагере закрытого типа «Родж» в Сирии на протяжении двух лет.

В пресс-службе Офиса президента сообщили, что Владимир Зеленский принимал участие в судьбе семьи и был в курсе о возвращении. Эвакуация стала возможной, в частности, при поддержке властей Иракского Курдистана, которые создали транзитный коридор для вывоза граждан Украины.

В аэропорту семью встречали заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец, министр обороны Андрей Таран и первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова.

После первой адаптации семью будут ресоциализировать в украинское общество, восстановив первым делом документы.

Напомним, женщине британского происхождения, которая поехала в Сирию школьницей, чтобы присоединиться к Исламскому государству, не разрешили вернуться в Великобританию.