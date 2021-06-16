Китай 17 июня запустит пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-12» с тремя космонавтами на борту.

Об этом заявили в среду в Канцелярии программы пилотируемой космонавтики (КППК) Китая, передает Синьхуа.

— Китайский пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-12» будет запущен в четверг в 9:22 по пекинскому времени с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая, — говорится в сообщении.

Запуск «Шэньчжоу-12» будет произведен с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-2F». Аппарат доставит на орбиту космонавтов Не Хайшэна, Лю Бомина и Тан Хунбо, которые будут выполнять задачи в рамках миссии по созданию национальной космической станции, сообщил помощник директора КППК Цзи Цимин.

После выхода на орбиту космический корабль в автоматическом режиме проведет быстрое сближение и стыковку с основным модулем космической станции «Тяньхэ» и образует орбитальный комплекс с этим модулем и грузовым кораблем «Тяньчжоу-2». Космонавты переместятся в основной модуль и останутся на орбите в течение трех месяцев.

Базовый модуль «Тяньхэ» для космической станции был запущен в космос 29 апреля, а грузовой космический корабль «Тяньчжоу-2» - 29 мая. 30 мая «Тяньчжоу-2» успешно состыковался с базовым модулем «Тяньхэ».

Комплекс уже вышел на орбиту высотой около 390 километров от Земли и совершил подготовку к сближению и стыковке с пилотируемым кораблем «Шэньчжоу-12», а также к приему космонавтов, сказал Цзи Цимин.

Напомним, китайский космический 3D-принтер и два напечатанных им на орбите образца успешно были возвращены на Землю.