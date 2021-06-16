Даже получив только одну дозу вакцины из двух человек становится значительно более защищенным от опасных форм коронавируса, даже от «индийского» варианта (Delta), который является заразнее и представляет повышенную опасность.

Как сообщает телеканал Sky News, таковы предварительные данные исследования, проведенного английской эпидемиологической службой Public Health England, которая изучила статистику заражений в стране с 12 апреля до 4 июня включительно.

Служба утверждает, что даже первая прививка обеспечивает высокий уровень защиты (более 90%) как от тяжелой формы COVID -19, так и от летального исхода.

В целом за эти неполные два месяца индийский штамм Delta (B.1.617.2) был обнаружен более чем у 14 тысяч человек, среди которых были и ранее привитые пациенты. Однако профессиональная медицинская помощь потребовалась лишь 166 инфицированным, подавляющее большинство из которых вакцинированы не были.

Расчеты показали, что даже один укол вакцины от Pfizer уменьшает вероятность госпитализации с тяжелой формой COVID-19 на 94%, а первая прививка оксфордской вакциной от AstraZeneca - на 71%. После второго укол эффективность этих препаратов возрастала до 96% и 92% соответственно.

Советник британского правительства по вопросам контроля за инфекционными заболеваниями Питер Инглиш назвал результаты исследования «замечательной новостью, которая доказывает эффективность коронавирусных вакцин от индийского штамма».

— Результаты нового исследования укрепляют надежду на то, что вскоре вакцинация поможет достичь порога коллективного иммунитета, поскольку есть и другие научные работы, которые указывают на то, что косвенно прививка защищает от COVID-19 даже тех, кто еще не успел или отказался вакцинироваться, — подчеркнул он.

Напомним, в Индии ученые выявили 63 случая прорывной инфекции – заболевание, при котором вакцинированный человек заболевает той же болезнью, которую должен предотвратить COVID-препарат.