В Николаеве завершилась основная сессия внешнего независимого оценивания, последним экзаменом стал по географии, на который в целом по стране зарегистрировались 175 тысяч выпускников.

Об этом говорится в сюжете программы Объектив на канале НИС-ТВ.

В этом году ВНО началось 21 мая с экзамена по химии. В целом в Николаеве было определено 10 пунктов, где выпускники сдавали экзамены по математике, истории Украины, иностранным языкам, физики, украинскому языку и литературе и биологии.

Перед началом каждого экзамена, абитуриентам меряли температуру. Многие выпускники сдавали несколько экзаменов, чтобы увеличить свои шансы на поступление в ВУЗ.

Результаты всех экзаменов должны обнародовать до 30 июня на специальном портале.

Также, отмечается, что с 29 июня начнется дополнительная сессия по сдаче ВНО и продлится до середины июля.

Напомним, в прошлом году ВНО на 200 баллов сдали вдвое больше участников, чем в 2019 году.