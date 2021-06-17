Финляндия будет вакцинировать от Covid-19 украинских граждан, которые работают в стране длительное время или приезжают на сезонные работы.

Об этом в Facebook сообщило посольство Финляндии в Украине.

Сообщается, что Министерство здравоохранения Финляндии рекомендовало местным органам здравоохранения обеспечить вакцинацию против Covid-19 иностранцев, работающих в Финляндии длительное время.

— Граждане Украины могут обратиться за прививкой против Covid-19 в центр вакцинации муниципалитета, в котором они проживают, — говорится в сообщении.

При этом следует обратить внимание, что доступность вакцин и ход программы вакцинации различаются в зависимости от региона. Окончательное решение о возможности вакцинации иностранца принимается муниципальными органами здравоохранения.

Ранее сообщалось, что украинских заробитчан, которые едут в Польшу, будут вакцинировать от коронавируса на польско-украинской границе. Это будет вакцина Johnson & Johnson.