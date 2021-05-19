Украинских заробитчан, которые едут в Польшу, будут вакцинировать от коронавируса на польско-украинской границе. Это будет вакцина Johnson & Johnson.

Об этом сообщает Wirtualna Polska.

На пограничных переходах в Подкарпатском воеводстве желающим попасть в Польшу будут предлагать однодозовую вакцину Johnson & Johnson.

— Мы уже ежедневно вылавливаем по несколько инфицированных на наших контрольно-пропускных пунктах на границе с Украиной. Люди, которые приезжают на работу в Польшу, тоже должны быть вакцинированы, что усилит нашу защиту, — заявил профессор Станислав Мазур, руководитель медицинского центра Medyk в Жешуве.

Напомним, Европейский Союз введет паспорта вакцинации от коронавируса для туристов со второй половины июня.