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Китай в четверг утром успешно запустил в космос трех космонавтов, приблизив этим страну до завершения строительства новой космической станции.
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на западные СМИ.
Космический корабль «Шэньчжоу-12», был запущен ракетой-носителем Long March-2F с космодрома «Цзюцюань», который находится на северо-западе Китая в пустыне Гоби.
Миссия направит экипаж к основному модулю будущей космической станции «Тяньгун», которая строится на низкой околоземной орбите.
Космический корабль стыкуется с основным модулем примерно через шесть с половиной часов после запуска.
«Шэньчжоу-12» — это первая миссия с экипажем и третья пусковая работа с 11 запусков для строительства космической станции в Китае. Это также первая пилотируемая миссия Китая за почти 5 лет.
В течение трех месяцев двое космонавтов проведут два длительные космические выходы.
После этой миссии еще три космические корабли с экипажами и два лабораторных модуля будут отправлены на космическую станцию с целью завершения ее строительства до конца 2022 года.
Напомним, китайский космический 3D-принтер и два напечатанных им на орбите образца успешно были возвращены на Землю.
Китай в четверг утром успешно запустил в космос трех космонавтов, приблизив этим страну до завершения строительства новой космической станции.
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на западные СМИ.
Космический корабль «Шэньчжоу-12», был запущен ракетой-носителем Long March-2F с космодрома «Цзюцюань», который находится на северо-западе Китая в пустыне Гоби.
Миссия направит экипаж к основному модулю будущей космической станции «Тяньгун», которая строится на низкой околоземной орбите.
Космический корабль стыкуется с основным модулем примерно через шесть с половиной часов после запуска.
«Шэньчжоу-12» — это первая миссия с экипажем и третья пусковая работа с 11 запусков для строительства космической станции в Китае. Это также первая пилотируемая миссия Китая за почти 5 лет.
В течение трех месяцев двое космонавтов проведут два длительные космические выходы.
После этой миссии еще три космические корабли с экипажами и два лабораторных модуля будут отправлены на космическую станцию с целью завершения ее строительства до конца 2022 года.
Напомним, китайский космический 3D-принтер и два напечатанных им на орбите образца успешно были возвращены на Землю.