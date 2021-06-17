Суд постановил снести жилой дом, который принадлежит бывшему начальнику экоинспекции области Виталию Бабенко, и находится на земельном участке государственного лесного фонда в сосновом урочище «Октябрьское» на берегу Бугского лимана.

Об этом сообщает Окружная прокуратура города Николаева.

«Установлено, что жилой дом построен на земельном участке, который незаконно был передан в собственность для строительства и дальнейшего обслуживания жилых домов без его изъятия в установленном законом порядке из постоянного пользования ГП «Николаевское лесное хозяйство» и при отсутствии согласования Николаевского областного управления лесного и охотничьего хозяйства», — говорится в сообщении.

Кроме того, лесной квартал, в котором расположен спорный участок, по категории относится к рекреационно-оздоровительным лесам, созданным государством для удовлетворения рекреационных потребностей общества, а не отдельных граждан.

Незаконность изъятия земельного участка была подтверждена судами всех инстанций.

В связи с этим окружной прокуратурой был подан иск в суд с требованием обязать владельца — бывшего начальника Государственной экологической инспекции в Николаевской области, снести объект недвижимости — жилой дом площадью 578,4 кв. м, приведя земельный участок в пригодное для использования состояние.

7 июня 2021 года Корабельным районным судом. Николаева иск прокурора был удовлетворен.

Напомним, экс-начальника Государственной экологической инспекции в Николаевской области Виталия Бабенко отстранили с должности летом 2020 года после визита Владимира Зеленского. Вскоре инспекция была переформатирована, а Виталий Бабенко уволен.