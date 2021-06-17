Сейчас в Индонезии растет заболеваемость коронавирусом и распространение новых вариаций этой болезни. Во Всемирной организации здравоохранения подозревают, что именно эта страна может стать новым эпицентром распространения COVID-19.

Об этом сообщает Associated Press.

В связи с этим, ВОЗ уже обратилась к властям с призывом усилить карантинные ограничения. Также в стране поручили ускорить кампанию вакцинации. Президент надеется, что в следующем месяце удастся выйти на 1 млн прививок в сутки.

В течение вчерашнего дня в Индонезии обнаружили более 12,5 тысяч новых больных. Данные правительства свидетельствуют о том, что в Джакарте заполняемость больничных коек на этой неделе выросла на 30% по сравнению с прошлой — с 45% до 75%.

За все время пандемии в Индонезии было зафиксировано более 1,9 млн случаев заболевания, а также более 55 тысяч смертей. Эти показатели являются самыми высокими в Юго-Восточной Азии.

Ранее специальный посланник Всемирной организации здравоохранения по борьбе с пандемией коронавируса доктор Дэвид Набарро предупредил о вероятном появлении устойчивых к существующим вакцинам штаммов коронавируса.