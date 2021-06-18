Страны призвали принять срочные меры по использованию воды и земли и преодоления чрезвычайной ситуации с климатом, в частности говорится о засухе.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на заявление ООН

— Засуха — это скрытый глобальный кризис, который рискует стать» следующей пандемией, если страны не примут срочных мер по использованию водных и земельных ресурсов и борьбы с чрезвычайной ситуацией с климатом, — сказано в заявлении.

Не менее 1,5 миллиарда человек пострадали от засухи в этом веке, а экономические затраты за это время примерно оцениваются в 124 миллиарда долларов (89 млрд фунтов стерлингов).

Настоящая стоимость, скорее всего, будет в разы выше, поскольку такие оценки не включают большую часть влияния на развивающиеся страны, — говорится в докладе, опубликованном в четверг.

— В ближайшие несколько лет большая часть мира будет жить с водным стрессом. Спрос будет опережать предложение в течение определенных периодов. Засуха является главным фактором деградации земель и снижение урожайности основных сельскохозяйственных культур, — отметила Маме Мизутори, специальный представитель Генерального секретаря ООН по вопросам уменьшения риска стихийных бедствий.

Она сказала, что многие люди имели представление о засухе, которая влияет на пустыни Африки, но это не так.

Сейчас засуха набирает масштабы, и к концу века почти все страны испытают ее в большей или меньшей степени.

Ранее Минэкологи сообщило, что Украина из-за изменений климата переходит в зону сверхвысоких температур и катаклизмов.