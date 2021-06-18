Исследования показывают, что Земля задерживает почти вдвое больше тепла, чем в 2005 году.

Об этом говорится в материале The Guardian

Согласно новым исследованиям, описанными как «беспрецедентное» увеличение на фоне климатического кризиса, Земля задерживает почти вдвое больше тепла, чем в 2005 году.

Ученые из NASA и Национальной администрации океанов и атмосферы (Noaa) сообщили в новом исследовании, что «энергетический дисбаланс Земли почти удвоился» с 2005 по 2019 год. Рост было описано как «тревожный».

«Энергетический дисбаланс» означает разницу между тем, сколько «излучающей энергии» Солнца поглощается атмосферой Земли и поверхностью по сравнению с тем, сколько «теплового инфракрасного излучения» возвращается обратно в космос.

— Положительный энергетический дисбаланс означает, что система Земли получает энергию, заставляя планету нагреваться, — говорится в заявлении NASA в этом исследования.

При сравнении спутниковых датчиков ученые определили, что существует энергетический дисбаланс между тем, сколько энергии поступает и выходит из системы Земли.

Эта система сбора данных позволяет «точно оценить скорость нагрева мирового океана».

— Тенденции, которые мы обнаружили, в определенном смысле были весьма тревожными, — сказал Норман Леб, ведущий автор исследования и исследователь NASA.

Повышение выбросов парниковых газов удерживает тепло в атмосфере Земли, улавливая излучение, которое в противном случае двигалось бы в космос. Это потепление стимулирует другие изменения, включая таяние льда и снега.

Исследователи также заявили, что «естественный» сдвиг в Тихом океане от прохладной фазы к теплой, видимо, имел значительную роль в усилении этого энергетического дисбаланса.

Исследование показало, что если скорость поглощения тепла не замедлится, следует ожидать еще больших изменений климата.

Ранее Минэкологии сообщило, что Украина из-за изменений климата переходит в зону сверхвысоких температур и катаклизмов.