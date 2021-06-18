Италия присоединилась к схеме ЕС «зеленый пропуск» по выдаче сертификатов вакцинации, которая облегчит жителям страны возвращение к нормальной жизни как дома, так и во время путешествий.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на итальянские СМИ.

С пропуском люди, которые полностью вакцинированы, вылечились от Covid-19 или сдали отрицательный результат на коронавирус, могут загрузить сертификат, который позволяет им свободно перемещаться в блоке.

Италия также рассматривает возможность отмены требования о том, чтобы люди носили защитные маски для лица на открытом воздухе, поскольку число заболевших в стране продолжает падать.

Требование было введено осенью прошлого года. В четверг оставалось неясным, когда именно оно будет отменено.

«Возможность снимать маску на улице начиная с лета — это цель правительства, и она близка к этому», — заявил министр иностранных дел Луиджи Ди Майо.

В средствах массовой информации ходили слухи, что это правило может быть отменено в середине июля, в то время как другие полагали, что изменение может произойти раньше.

В помещениях требования к маскам пока остаются неизменными, также они обязательны в магазинах, автобусах, поездах и ресторанах.