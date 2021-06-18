По информации на 18 июня в Николаевской области зафиксировали 38 инфицированных COVID-19, чуть менее половины из них в самом Николаеве.

Об этом сообщают в Николаевской ОГА.

Подтвержденные случаи по месту жительства:

Николаев - 44140 (+14);

Первомайск - 3025 (1);

Южноукраинск - 2026 (8);

Вознесенск - 1851;

Очаков - 1299.

На других административных территориях зарегистрировано 15 случаев COVID-19.

Выздоровели больных за сутки - 9, всего выздоровели - 67 1254. Умерло всего от последствий ковида - 1827.

Всего же на территории региона с начала пандемии было зафиксировано 69 655 случаев коронавирусной болезни. Из них у 2383 (+0) работников учреждений здравоохранения.

Напомним, в Николаевской области против коронавируса за последние сутки, 17 июня, привили 2563 человек.