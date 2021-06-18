Возле арт-галлереи николаевского дизайнера Натальи Гречаной появились таблички, обозначающие парковку.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Заведение находится на пересечении улиц Спасская и Московская в Центральном районе Николаева. Брендированные таблички установили прямо на деревьях, растущих около парковочных мест.

Согласно законодательству Украины, для личного пользования парковкой субъект хозяйствования должен иметь право собственности или аренды земельного участка, где она располагается. Если эта земля находится в коммунальной собственности, ею могут пользоваться все жители города.

Напомним, в марте николаевский городской голова Александр Сенкевич поручил проработать вопрос обустройства в городе платных парковок. Для этой цели была создана рабочая группа.