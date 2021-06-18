В микрорайоне «Фрегат» города Первомайск озеро, которое активисты собственными силами привели в порядок, стало новой местной достопримечательностью.

Об этом сообщается в сюжете программы «Объектив» на канале НИС-ТВ.

Инициатором проекта является житель Первомайска Андрей Чередниченко, который уже несколько лет облагораживает территорию вокруг озера. Вместе с другими активистами он расчистил поросли, облагородил территорию, развел рыб. При поддержке благотворителей и предпринимателей тут появились даже качели и небольшое кафе. Также на озере поселились лебеди и утки.

Андрей Чередниченко отметил, что его целью является также создание полноценного парка вокруг озера.

Напомним, озеро в микрорайоне Фрегат Первомайске долгое время было заброшенным местом. В свою очередь, коммунальщики утверждали, что в ранее они организовывали здесь уборку. По их словам свалку образовали местные жители, которые живут рядом с озером. И им уже делали предписания о нарушении порядка.