Эксперты из Ирландского исследовательского центра программного обеспечения научного фонда заявили, что видеоигры могут помочь в решении проблемы с некоторыми видами психических расстройств.

Об этом пишет Edexlive.

Отмечается, что такие занятия могут быть эффективными там, где традиционные методы лечения недоступны или же сыграть в качестве дополнения к традиционной терапие депрессии и тревоги.

— Стоит рассматривать коммерческие видеоигры как потенциальную альтернативу для улучшения различных аспектов психического здоровья, - утверждают ученые.

В частности, в исследовании говорится, что видеоигры в виртуальной реальности благоприятно сказываются на самочувствии человека при когнитивно-поведенческих методах лечения психических расстройств. Особенно в период пандемии коронавируса, когда люди страдают от разнообразных ограничений в общении и услугах.

Напомним, что австрийские ученые обнаружили в старинном городе Кремс-ан-дер-Донау скелеты двух новорожденных однояйцевых близнецов мужского пола, которые родились около 30 тысяч лет назад.