Долги потребителей газа в Николаевской области тормозят подготовку к отопительному сезону.

Об этом сообщает пресс-служба АО «Николаевгаз».

По состоянию на 15 июня задолженность бытовых потребителей за доставку природного газа по Николаевской области составляет более 50 миллионов гривен.

Поскольку средства по оплате за эту услугу — единственный источник финансирования работ по подготовке региона к отопительному сезону, задолженность ставит под угрозу выполнение плановых ремонтных работ на газопроводах.

На лето АО «Николаевгаз» запланирован комплекс работ по подготовке газовых сетей к отопительному сезону 2021-2022. Финансирование работ осуществляется за счет тарифа на распределение газа.

Кроме того, существует задолженность за распределение газа со стороны теплоснабжающих предприятий. На сегодняшний день это 26,7 миллионов гривен.

В компании напоминают, что в случае накопления долгов они могут быть принудительно взысканы в судебном порядке, что приведет к дополнительным финансовым затратам в виде оплаты судебного сбора.

Ранее сообщалось, что жители Николаевщины должны за услуги ЖКХ больше миллиарда гривен.