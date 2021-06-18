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Долги потребителей газа в Николаевской области тормозят подготовку к отопительному сезону.
Об этом сообщает пресс-служба АО «Николаевгаз».
По состоянию на 15 июня задолженность бытовых потребителей за доставку природного газа по Николаевской области составляет более 50 миллионов гривен.
Поскольку средства по оплате за эту услугу — единственный источник финансирования работ по подготовке региона к отопительному сезону, задолженность ставит под угрозу выполнение плановых ремонтных работ на газопроводах.
На лето АО «Николаевгаз» запланирован комплекс работ по подготовке газовых сетей к отопительному сезону 2021-2022. Финансирование работ осуществляется за счет тарифа на распределение газа.
Кроме того, существует задолженность за распределение газа со стороны теплоснабжающих предприятий. На сегодняшний день это 26,7 миллионов гривен.
В компании напоминают, что в случае накопления долгов они могут быть принудительно взысканы в судебном порядке, что приведет к дополнительным финансовым затратам в виде оплаты судебного сбора.
Ранее сообщалось, что жители Николаевщины должны за услуги ЖКХ больше миллиарда гривен.
Долги потребителей газа в Николаевской области тормозят подготовку к отопительному сезону.
Об этом сообщает пресс-служба АО «Николаевгаз».
По состоянию на 15 июня задолженность бытовых потребителей за доставку природного газа по Николаевской области составляет более 50 миллионов гривен.
Поскольку средства по оплате за эту услугу — единственный источник финансирования работ по подготовке региона к отопительному сезону, задолженность ставит под угрозу выполнение плановых ремонтных работ на газопроводах.
На лето АО «Николаевгаз» запланирован комплекс работ по подготовке газовых сетей к отопительному сезону 2021-2022. Финансирование работ осуществляется за счет тарифа на распределение газа.
Кроме того, существует задолженность за распределение газа со стороны теплоснабжающих предприятий. На сегодняшний день это 26,7 миллионов гривен.
В компании напоминают, что в случае накопления долгов они могут быть принудительно взысканы в судебном порядке, что приведет к дополнительным финансовым затратам в виде оплаты судебного сбора.
Ранее сообщалось, что жители Николаевщины должны за услуги ЖКХ больше миллиарда гривен.