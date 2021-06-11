В апреле жители Николаевской области заплатили на 27,6% за услуги ЖКХ больше, чем было насчитано.

Об этом свидетельтсвуют данные Главного управления Госслужбы статистики в Николаевской области.

В апреле населением области оплачено за жилищно-коммунальные услуги 598,2 миллиона гривен — это 127,61% от начисленных за этот период сумм.

К концу месяца задолженность составила:

за поставки и распределение природного газа — 404,6 миллиона гривен

за поставки тепловой энергии и горячей воды — 277,3 миллиона гривен

за централизованное водоснабжение и водоотвод — 128,9 миллиона гривен

за управление многоквартирным домом — 110,1 миллиона гривен

за поставки и распределение электрической энергии — 51,9 миллиона гривен

за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов — 28,2 миллиона гривенн.

Таким образом общая сумма долга составляет больше миллиарда гривен.

Напомним, по состоянию на конец 2020 года задолженность населения Украины за жилищно-коммунальные услуги достигла 73 миллиардов гривен.