В апреле жители Николаевской области заплатили на 27,6% за услуги ЖКХ больше, чем было насчитано.
Об этом свидетельтсвуют данные Главного управления Госслужбы статистики в Николаевской области.
В апреле населением области оплачено за жилищно-коммунальные услуги 598,2 миллиона гривен — это 127,61% от начисленных за этот период сумм.
К концу месяца задолженность составила:
Таким образом общая сумма долга составляет больше миллиарда гривен.
Напомним, по состоянию на конец 2020 года задолженность населения Украины за жилищно-коммунальные услуги достигла 73 миллиардов гривен.
В апреле жители Николаевской области заплатили на 27,6% за услуги ЖКХ больше, чем было насчитано.
Об этом свидетельтсвуют данные Главного управления Госслужбы статистики в Николаевской области.
В апреле населением области оплачено за жилищно-коммунальные услуги 598,2 миллиона гривен — это 127,61% от начисленных за этот период сумм.
К концу месяца задолженность составила:
Таким образом общая сумма долга составляет больше миллиарда гривен.
Напомним, по состоянию на конец 2020 года задолженность населения Украины за жилищно-коммунальные услуги достигла 73 миллиардов гривен.