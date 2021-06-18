В пятницу, 18 июня, Палата депутатов Чехии одобрила поправку Сената про самооборону с оружием к Хартии основных прав и свобод. После этого право на защиту себя и других с помощью оружия будет закреплено в Конституции страны.

Об этом передает чешское издание Aktualne.

Согласно утвержденному законопроекту, в Хартию основных прав и свобод добавилось новое положение, гласящее, что «право защищать свою жизнь или жизнь другого человека, даже с оружием, гарантируется на условиях, предусмотренных законом».

Поправка была поддержана большинством законодателей: 141 из 159 присутствующих депутатов одобрили изменение. Для дополнения хартии требовалось конституционное большинство в не менее 120 парламентских голосов.

Поправка основана на петиции, подписанной 102 тысячами человек. Обращение была реакцией охотников и других владельцев оружия на усилия Европейской комиссии на ограничения обладания оружием.

Ранее сообщалось, что Чехия не позволит компаниям из Китая и России подавать свои заявки на тендер по расширению АЭС «Дукованы».