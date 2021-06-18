После того как Словения объявила о победе над эпидемией коронавируса, а власти другой страны ЕС – Франции – объявили о досрочном снятии ограничений, в Испании с 26 июня отменят масочный режим, введенный в начале пандемии COVID-19.

Об этом сообщает в пятницу газета El Pais.

— Это последние выходные, когда мы будем обязаны надевать маски в публичных местах. В ближайшее время наши лица и наши улицы вернутся к своему прежнему виду, - заявил в пятницу премьер-министр Педро Санчес.

Масочный режим отменят на внеочередном заседании совета министров 24 июня.

На данный момент в Испании зарегистрировано более 3,74 млн случаев заражения коронавирусом и более 80 тысяч смертей от заболевания.