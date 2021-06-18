Количество солнечной радиации, которую планета поглощает и удерживает в виде тепла на поверхности Земли и в океанах, удвоилось всего за 15 лет.

Расследование об этом опубликовано в журнале Geophysical Research Letters.

Подобное увеличение солнечной радиации эквивалентно тому, как если бы четыре ядерные бомбы, разрушившие Хиросиму, взрывались каждую секунду.

— Масштабы роста беспрецедентны. Земля нагревается быстрее, чем ожидалось, — сказал ведущий автор исследования и исследователь НАСА Норман Леб.

К тревожным цифрам привело чрезмерное сжигание ископаемого топлива и увеличение выброса парниковых газов в атмосферу.

— Это исследование показывает, что за последние 15 лет вся планета нагревается угрожающими темпами. Мы все ожидаем, что потепление продолжится, но мы надеемся, что темпы его потепления замедлятся в ближайшие десятилетия, — подчеркнул Норман Леб.

Ранее сообщалось, что согласно новым исследованиям, значительная часть ледникового покрова Гренландии находится на грани разрушения и ускоренное таяние станет неизбежным, даже если глобальное потепление будет остановлено.