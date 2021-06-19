Компания-создатель легендарной игрушки 90-х тамагочи в честь своего 25-летия представила публике новый девайс. Современное поколение Tamagotchi Smart выпустили в формате умных часов.

Об этом пишет Engadget.

Тамагочи 21-го века обладает сенсорным и голосовым управлением, с помощью которого владельцы игрушки могут разбудить и погладить своего питомца.

Отмечается, что в Tamagotchi Smart есть новые персонажи, о которых можно заботиться.

Кроме этого, на рынке появятся отдельные карты TamaSma. С их помощью владельцы тамагочи смогут загружать на свои устройства эксклюзивные персонажи и предметы.

Как тамагочи представлено в виде смартчасов, оно показывает время, а также измеряет шаги. Предполагается, что в нем есть и функция плеера.

Известно, что сначала Tamagotchi Smart выйдет на японский рынок. И это будет в ноябре текущего года стоимостью порядка $60.

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