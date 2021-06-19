Вариант COVID-19 «Дельта» становится доминирующим вариантом в мире.

Об этом заявила главная научная сотрудница Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан на пресс-конференции, передает Reuters.

— Вариант Delta уверенно движется к тому, чтобы стать доминирующим вариантом во всем мире из-за его повышенной заразности, — сказала Сумья Сваминатан.

Как сообщалось, в Британии индийский вариант COVID-19 составляет 99% от общего числа новых случаев заражения коронавирусом. В стране за неделю зафиксировали более 33 тысяч инфицированных Delta-штаммом.