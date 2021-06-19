Жители улицы 2-я Набережная в Центральном районе Николаева с 2015 года обращаются к местной власти с просьбой заасфальтировать дорогу.

Об этом написал Александр Шишковский в Facebook-группе «Contact Center при Миколаївській міській раді».

Мужчина отметил, что жильцы из подручных материалов обустраивали хоть какое-то покрытие, чтобы по улице можно было пройти. Однако дожди размыли и его.

«С 2015 года безрезультатно обращаемся с мольбой о помощи к нашим властям. Уже на протяжении двух поколений жители улицы 2-я Набережная в Центральном районе не имеют возможности добраться к своим домам без страданий. Дожди уничтожили более-менее ровную поверхность, созданную из подручных материалов жильцами. Все обращения к властям имеют один и тот же результат... Денег нет... Хочется конструктивного диалога с представителями власти...», — написал он.

Ранее сообщалось, что жители улицы Баштанской в Ингульском районе 20 лет добиваются от Николаевского горсовета асфальтирования дороги.