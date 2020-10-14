Жители улицы Баштанской в Ингульском районе 20 лет добиваются от Николаевского горсовета асфальтирования дороги.

Об этом корреспонденту НикВести рассказала жительница улицы Светлана.

Люди несколько десятилетий обращаются к городским головам и руководству администрации Ингульского района, однако их просьбы остаются неуслышанными. Через улицу проходит путь к нескольким школам, детсадам, поликлиникам, аптекам и другим объектам социальной сферы. Также, отмечают местные жители, вдоль Баштанской расположена замусоренная лесополоса, где обитают своры бродячих собак.

— Десять лет назад я сломала здесь ногу. По нашей улице страшно ходить. Я понимаю, что в частном секторе живет меньше людей, чем в многоэтажных зданиях. Но здесь живут и пожилые люди, бабушки с палочками ходят. Нам удалось собрать около 300 подписей с просьбой сделать здесь дорогу, — рассказала женщина.

По ее словам, жители улицы начали ходить в мэрию и писать обращения еще 20 лет назад.

— Мы обращались и к Владимиру Чайке, и к Исакову, Гранатурову, Еропунову, Степанцу, Березе, Сенкевичу. К кому только не обращались. Несколько раз, перед очередными выборами, приезжали и подсыпали дорогу щебнем. И на этом все. В 2019 году получили ответ в горсовете, что ремонт этой дороги внесен в проект бюджета на 2020 год. Если это заложено в бюджете, значит деньги есть? Куда они тогда ушли? — отмечает Светлана.

Обращение 2016 года Обращение 2016 года

Обращение 2016 года В горсовете сообщали, что деньги на ремонт заложены в бюджете

Женщина рассказала, что последнее обращение жильцы направили 17 сентября этого года. А 13 октября городской голова Александр Сенкевич проводил предвыборную встречу с жителями района.

— Мы провели его по этой улице, надеялись, что он отреагирует и наконец-то решит проблему. Но он сказал: «Двадцать лет ходили, еще походите. Или продавайте дом». Разве переезд — это нормальное решение проблемы? Люди живут здесь десятками лет, здесь их дом. Как мэр может такое заявлять? Как он может так относиться к людям? Он вроде бы верующий человек, на Библии клялся, когда говорил про плитку. Как верующий человек может так относиться к нам? Он ссылался на то, что у нас на округе нет депутата и агитировал за кандидата от его партии — мол, выберете его и будете с него спрашивать потом. Мы были крайне разочарованы, — рассказала женщина.

Напомним, в среду, 14 октября, в Николаеве на улице Потемкинская трамвай сошел с рельсов. Причиной аварии могла стать неверно уложенная плитка у рельс.