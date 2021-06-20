За сутки, 19 июня, в стране зафиксировали 479 новых случаев Covid-19, при этом 24 больных умерли.

Об этом пишет Украинская правда.

Среди 479 новых зараженных – 15 детей и 6 медработников. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (91), Херсонской (39), Харьковской (32), Николаевской (32) и Киевской (32) областях.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 544 человек, выписаны 755 человек, вирус унес жизни 24 больных. Было протестировано методом ПЦР - 13865 человек, методом ИФА - 2958 человек, экспресс-тестами - 8514 человек.

Напомним, за 18 июня зафиксировали 852 новых случая заболевания коронавирусом.