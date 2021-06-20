В субботу, 19 июня, в Снигиревке, Нововасильевке и Галагановке стартовал проект под названием «Чистые пляжи вместе».

Об этом пишут на странице Снигиревской ОТГ в Facebook.

Жители громады вместе с активистами и коммунальщиками убрали от мусора пляжи и прибрежные полосы реки Ингулец. В мероприятии приняли участие представители местной власти во главе с заместителями мэра Андреем Гищаком и Александром Кравченко.

Участники субботника покрасили пляжные грибки, собрали и вывезли с городского пляжа мусор и скошенную траву. Кроме того, в ходе уборки провели инструктаж по оказанию первой помощи пострадавшим. Всем активным участникам вручили подарки.

— Следует помнить, что любая, даже самая маленькая часть нашего общества — это территория ответственности каждого из нас. В сердцах людей, которые упорно присоединились к этому делу, была вера в возможность изменений и в лучшее будущее общества и сохранения окружающей среды, — отметил Андрей Гищак.

Подобные мероприятия сейчас проходят по всей Украине. Организатором проекта выступило Всеукраинское молодежное движение «Let's do it Ukraine» при поддержке Министерства молодежи и спорта, Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, Государственного агентства водных ресурсов, Украинского государственного центра внешкольного образования, Национального эколого-натуралистического центра, международного фонда PepsiCo Foundation и ряда общественных организаций.

По словам организаторов проекта, подобные мероприятия планируют проводить не реже одного раза в месяц в течение летнего периода.

Напомним, в мае жители села Павловка Снигиревского района силами общины выполнили косметический ремонт стелы на сельском кладбище.