По состоянию на 10:00 20 июня на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19, находится 183 человека, больных на COVID-19 или с подозрением.
Об этом пишут на странице Николаевской ОГА, ссылаясь на данные информационно-аналитической системы ГП «Медицинские закупки Украины» (система MEDdata).
Из общего количества пациентов:
Напомним, по состоянию на 20 июня в Николаевской области зарегистрировано 32 новых случая COVID-19.
По состоянию на 10:00 20 июня на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19, находится 183 человека, больных на COVID-19 или с подозрением.
Об этом пишут на странице Николаевской ОГА, ссылаясь на данные информационно-аналитической системы ГП «Медицинские закупки Украины» (система MEDdata).
Из общего количества пациентов:
Напомним, по состоянию на 20 июня в Николаевской области зарегистрировано 32 новых случая COVID-19.