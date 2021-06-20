По состоянию на 10:00 20 июня на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19, находится 183 человека, больных на COVID-19 или с подозрением.

Об этом пишут на странице Николаевской ОГА, ссылаясь на данные информационно-аналитической системы ГП «Медицинские закупки Украины» (система MEDdata).

Из общего количества пациентов:

в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» - 39 больных и 2 человека с подозрением;

Первомайская центральная районная больница - 11 больных;

городская больница №1 г.. Николаева - 9 больных;

Вознесенская городская многопрофильная больница - 12 больных и 2 человека с подозрением;

Новобугская центральная районная больница - 3 больных и 6 с подозрением;

городская больница №3 Николаева - 22 больных и 28 человек с подозрением;

городская больница №5 Николаева - 14 больных;

Николаевская областная детская клиническая больница - 5 больных и 20 человек с подозрением;

Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр - 10 больных.

Напомним, по состоянию на 20 июня в Николаевской области зарегистрировано 32 новых случая COVID-19.