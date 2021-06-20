По состоянию на 20 июня в Николаевской области зарегистрировано 32 новых случая COVID-19.
Об этом сообщается на странице Николаевской облгосадминистрации.
Из всех 69731 (32) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других административных территориях, в том числе отдельных территориальных общин, за прошедшие сутки зарегистрировано 12 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Заболевание COVID-19 установлен в 2384 работников учреждений здравоохранения. Выздоровели больных COVID-19 за сутки — 15, всего — 67378. Умерло всего лиц от последствий COVID-19 — 1831, за сутки — 1.
Напомним, днем ранее по области обнаружили 44 случая COVID-19.
По состоянию на 20 июня в Николаевской области зарегистрировано 32 новых случая COVID-19.
Об этом сообщается на странице Николаевской облгосадминистрации.
Из всех 69731 (32) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других административных территориях, в том числе отдельных территориальных общин, за прошедшие сутки зарегистрировано 12 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Заболевание COVID-19 установлен в 2384 работников учреждений здравоохранения. Выздоровели больных COVID-19 за сутки — 15, всего — 67378. Умерло всего лиц от последствий COVID-19 — 1831, за сутки — 1.
Напомним, днем ранее по области обнаружили 44 случая COVID-19.