По состоянию на 20 июня в Николаевской области зарегистрировано 32 новых случая COVID-19.

Об этом сообщается на странице Николаевской облгосадминистрации.

Из всех 69731 (32) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев — 44177 (10);

Первомайск — 3039 (+6);

Южноукраинск — 2029 (+3);

Вознесенск — 1851;

Очаков — 1304 (1).

На других административных территориях, в том числе отдельных территориальных общин, за прошедшие сутки зарегистрировано 12 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Заболевание COVID-19 установлен в 2384 работников учреждений здравоохранения. Выздоровели больных COVID-19 за сутки — 15, всего — 67378. Умерло всего лиц от последствий COVID-19 — 1831, за сутки — 1.

Напомним, днем ранее по области обнаружили 44 случая COVID-19.