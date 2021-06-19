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По состоянию на утро 19 июня в Николаевской области зарегистрировано 44 новых случая COVID-19.
Об этом сообщает Николаевская облгосадминистрация.
Из всех 69 699 (+44) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других административных территориях, в т.ч. в отдельных территориальных общинах, за прошедшие сутки зарегистрировано 5 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Заболевание COVID-19 установлено у 2384 (1) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных COVID-19 в сутки — 109, всего — 67363. Умерло всего от последствий COVID-19 — 1830, за сутки — 3.
Напомним, в Николаевской области первую дозу вакцины против коронавируса за последние сутки, 18 июня, получили 1957 человек. С начала кампании по вакцинации первую прививку в регионе сделали 57 061 человеку, вторую дозу получили 13 776 человек. Всего в области сделали 70 737 прививок.
По состоянию на утро 19 июня в Николаевской области зарегистрировано 44 новых случая COVID-19.
Об этом сообщает Николаевская облгосадминистрация.
Из всех 69 699 (+44) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других административных территориях, в т.ч. в отдельных территориальных общинах, за прошедшие сутки зарегистрировано 5 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Заболевание COVID-19 установлено у 2384 (1) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных COVID-19 в сутки — 109, всего — 67363. Умерло всего от последствий COVID-19 — 1830, за сутки — 3.
Напомним, в Николаевской области первую дозу вакцины против коронавируса за последние сутки, 18 июня, получили 1957 человек. С начала кампании по вакцинации первую прививку в регионе сделали 57 061 человеку, вторую дозу получили 13 776 человек. Всего в области сделали 70 737 прививок.