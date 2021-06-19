В Николаевской области первую дозу вакцины против коронавируса за последние сутки, 18 июня, получили 1957 человек. С начала кампании по вакцинации первую прививку в регионе сделали 57 061 человеку, вторую дозу получили 13 776 человек. Всего в области сделали 70 737 прививок.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 67 101 человека.

Наибольшее количество прививок 18 июня сделали в Киеве — 12 434, как и за весь период кампании — жителей столицы вакцинировали 260 321 раз.

Всего с начала кампании по вакцинации проведены 2 056 499 прививок. Вакцинировано — 1 700 711 человек, из них получили первую дозу — 1 700 709 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) — 355 790 человек.

Вакцинацию проводили силами 566 мобильных бригад по иммунизации, работало 920 пунктов прививок.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения уже потратило на вакцинацию 7,9 миллиарда гривен, еще 2,6 миллиарда остаются неиспользованными.