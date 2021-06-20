Всего по состоянию на 20 июня в Николаевской области вакцинировали 71580 человек. За минувшие сутки — 743 человека.

Об этом сообщается на страницы Николаевской облгосадминистрации.

В течение суток вакцину CORONAVAC получили 309 человек (1 доза — 205, 2 доза — 104), COMIRNATY (Pfizer-BioNTech) — 324 (1 доза — 317, 2 доза — 7); ASTRAZENECA — 110 (1 доза — 10, 2 доза — 100).

Вакцинировано мобильными бригадами — 540: CORONAVAC — 156; COMIRNATY (Pfizer-BioNTech) — 324; ASTRAZENECA — 60.

В пунктах вакцинации — 203: CORONAVAC — 153; ASTRAZENECA — 50.

Всего в Николаевской области вакцину COVISHIELD получили 13798 человека, CORONAVAC — 23659 (1 доза — 19 261, 2 дозы — 4398), COMIRNATY (Pfizer-BioNTech) — 14604 (1 доза — 12009, 2 дозы — 2595), ASTRAZENECA — 19519 (1 доза — 12525, 2 дозы — 6994).

Напомним, Министерство здравоохранения уже потратило на вакцинацию 7,9 млрд грн, еще 2,6 млрд грн остаются неиспользованными.