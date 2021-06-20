После 20 июня в Николаеве ожидается временное прекращение осадков, однако пауза продлится недолго.

Об этом в комментарии СВІДОК.info рассказал заведующий сектором метеопрогнозов Николаевского областного центра по гидрометеорологии Роман Мурмыло.

Он сообщил, что дожди будут ослабевать в связи со слабеющей циклонической активностью над Черным морем и Крымом.

По словам синоптика, 20 и 21 июня осадков не ожидается, а температура воздуха поднимется до 20°C. Однако уже с 22 июня начнутся летние грозовые дожди.

— Где они появятся, очень сложно предсказать: могут и в Николаеве, и в Корабельном районе, где у нас нет метеостанции наблюдения. Будет наблюдаться достаточно пятнистый характер выпадения осадков, и это будет касаться всей области: гроза, дождь, град могут просто не попасть на станцию, — сказал Роман Мурмыло.

Заведующий сектором метеопрогнозов добавил, что первая декада июня отличалась тем, что температура была на 2-3°C ниже нормы. Вторая декада, по прогнозам, тоже будет достаточно влажной с постоянными дождями, но с более высокими температурами.

На протяжении третьей декады июня температура будет держаться на уровне 30-32°C, будут наблюдаться отдельные дожди объемом от 1 до 10 миллиметров.

Июль будет с большим количеством локальных дождей, теплым, а в некоторые дни жарким. Август, в свою очередь, будет относительно прохладным и сухим.

Напомним, утром 17 июня в Николаеве продолжилась непогода в виде проливного дождя, из-за этого подтопленными оказались несколько улиц, в том числе и в центре города.