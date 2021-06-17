В Николаеве утром 17 июня продолжилась непогода в виде проливного дождя, из-за этого подтопленными оказались несколько улиц, в том числе и в центре города.

Об этом передают НикВести.

Также залиты дождем тротуары.

А вот как выглядит карта пробок по состоянию на 10:30.

Горожане отмечают, что проблемный участок на Дормашине не затопило, ливневки пока стправляются.

Недавно члены постоянной депутатской комиссии по вопросам ЖКХ горсовета Николаева признали «халатной» работу руководства Департамента ЖКХ горсовета, а также рекомендовали чиновником Департамента за свой счет компенсировать николаевцам расходы, которые они понесли в результате подтопления своих авто из-за масштабного ливня.

Департамент ЖКХ горсовета Николаева заказал проект строительства ливневых коллекторов на проспекте Центральном в районе Дормашины.

Глава администрации Центрального района Александр Береза считает, что район Дормашины постоянно затапливает во время дождей из-за того, что ранее в этом месте проходило русло древней реки.