Во вторник, 15 июня, члены постоянной депутатской комиссии по вопросам ЖКХ горсовета Николаева признали «халатной» работу руководства Департамента ЖКХ горсовета, а также рекомендовали чиновником Департамента за свой счет компенсировать николаевцам расходы, которые они понесли в результате подтопления своих авто из-за масштабного ливня.

Данный вопрос инициировали представители фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь», сообщает корреспондент НикВести.

Перед голосованием депутаты поспорили относительной этой рекомендации. Так, депутат Юрий Степанец указал, что «рекомендация вроде бы нормальная, но мы не можем заставить их, это суд определяет».

Максим Невенчанный сказал, что никто никого и не обязует, мол, это лишь рекомендация. Также он возмутился, что не было реакции городских властей на позавчерашний «потоп».

— Никакой реакции властей. Ни мэра, ни профильного заместителя, директора Департамента – распорядителя средств, который занимается очисткой. Они рассказывают, что все прекрасно, деньги получены, израсходованы, весной все будет прекрасно. Вышел Береза и рассказывает, что это все виновна древняя река. Понимаете, абсурдность? — сказал Максим Невенчанный.

Он то и призвал к тому, чтобы Департамент ЖКХ за свои средства компенсировал ущерб всем горожанам, чьи авто «утонули» вчера.

— Из-за халатности, — пояснил депутат.

Далее Елизавета Трищанович посоветовала жителям города, у которых «утонет» машина в следующий раз, сразу вызывать на место сотрудников полиции, чтобы те составляли акты для возмещения ущерба.

Также вчера стало известно, что Департамент ЖКХ горсовета Николаева заказал проект строительства ливневых коллекторов на проспекте Центральном в районе Дормашины.

В Николаеве днем 14 июня продолжилась непогода в виде проливного дождя, из-за этого подтопленными оказались несколько улиц, в том числе и в центре города.

Глава администрации Центрального района Александр Береза считает, что район Дормашины постоянно затапливает во время дождей из-за того, что ранее в этом месте проходило русло древней реки.