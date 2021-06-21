Организационный комитет Олимпийских игр в Токио заявил, что участникам будет разрешено приносить алкогольные напитки в деревню спортсменов, но употреблять его можно будет только в своих номерах.

Об этом пишет Kyodo, передает Корреспондент.

В оргкомитете также заявили, что планируют раздавать презервативы участникам не во время их пребывания в деревне, а после их отъезда, что является отступлением от недавней олимпийской традиции.

Напомним, церемония открытия Олимпийских игр пройдет в Токио 23 июня. Япония начала заблаговременно прививать спортсменов, которые возьмут участие в сореванованиях.