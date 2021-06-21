По информации на 21 июня на Николаевщине выявлено 26 новых заболевших коронавирусом. 1 человек умер от осложнений, связанных с течением заболевания.

Об этом информирует Николаевская ОГА.

Из всех 69757 (26) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев — 44190 (12);

Первомайск — 3031 (+2);

Южноукраинск — 2029;

Вознесенск — 1851;

Очаков — 1307 (3).

На других административных территориях, в том числе отдельных территориальных общин, за прошедшие сутки зарегистрировано 9 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Заболевание COVID-19 установлен в 2384 работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных COVID-19 за сутки — 15, всего — 67378. Умерло всего лиц от последствий COVID-19 — 1831, за сутки — 1.

Напомним, предыдущим днем по области заболели 32 человека.