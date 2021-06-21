В Николаеве проходят иммунизацию сотрудники «Старофлотских казарм», в первую партию добровольцев вошли семеро работников.

Об этом сообщает заместитель директора Николаевского областного краеведческого музея Валерия Чернявского.

По словам работника культурной сферы, решение вакцинировать сотрудников музея было принято, потому что его регулярно посещает большое количество посетителей.

— Как вы наверное успели заметить, эпидемия короновируса особенно сильно ударила по коллективу Николаевского областного краеведческого музея. Вопрос: «Кто виноват?», до сих пор вносит разлад в наши ряды. Понимая, что еще одной такой волны мы просто не выдержим, проявил инициативу и обратился к областному управлению здравоохранения Сейчас наше заведение каждую неделю посещает более 3500 человек, поэтому мы тоже в группе риска, — отметил Валерий Чернявский.

Несмотря на то, что первую дозу пока получили только семеро работников, в планах намечена вакцинация большей части персонала.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области первую дозу вакцины против коронавируса за последние сутки, 20 июня, получили 364 человек. С начала кампании по вакцинации первую прививку в регионе сделали 57 887 добровольцам, вторую дозу вкололи 14 057 людям. Всего в регионе сделали 71 944 прививок.